Madelene Wright, la modelo de Onlyfans que volverá a las canchas después de tres años
La futbolista inglesa Madelene Wright, quien fue despedida por Charlton Athletic en 2022 y alcanzar el éxito como modelo de OnlyFans, volverá a las canchas, tras ser fichada por Chatham Town Women como refuerzo estrella para la próxima temporada.
