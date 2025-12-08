La delantera de Colo Colo Mary Valencia fue premiada como la Mejor Jugadora de la Liga Femenina luego de la extraordinaria campaña del cuadro albo, que el sábado pasado se alzó campeón invicto del fútbol chileno.

La exjugadora de Santiago Wanderers marcó 25 goles y se alzó además como la máxima anotadora del torneo.

La delantera, que también es parte de la selección chilena, recibió el premio de manos de la exjugadora Daniela Pardo.