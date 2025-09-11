The Women's Cup: El torneo que llegará a Chile en febrero y que tuvo a Alisha Lehmann como figura

The Women's Cup (TWC), el torneo internacional que está revolucionando el fútbol femenino, llegará a Chile en febrero de 2026, con el objetivo de seguir potenciando el crecimiento de la disciplina en un evento que combina el deporte con moda y estilo.

La última edición especial del torneo fue en la Arena Cívica de Milán, con Juventus como campeón y como figura la suiza Alisha Lehmann, la futbolista más seguida del mundo, con 24 millones de fans en sus redes.

El objetivo de este torneo es reveintar la forma en que se puede disfrutar el fútbol femenino en vivo, y la apuesta es crecer con fuerza en Latinoamérica y Estados Unidos.

"El fútbol femenino no es solo deporte, es un motor de negocio y cultura con un crecimiento exponencial. Europa, Estados Unidos y Latinoamérica están en el foco de la escena", aseguró John Paul Reynal, presidente y CEO de The Women's Cup.

"Con formatos innovadores como la Edición Especial, demostramos que el juego puede vivirse de manera sofisticada y cercana, y que las audiencias están listas para un nuevo estándar", agregó.

En el historial, Colo Colo participó en la edición de 2024 en Louisville, Estados Unidos. Según información de Contragolpe, se espera que vuelva a competir en febrero de 2026 (en una fecha por confirmar), ante dos clubes de la liga femenina de Estados Unidos y otro rival de Sudamérica.