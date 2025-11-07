Universidad de Chile venció a Huachipato y avanzó a semifinales en la Liga Femenina

Universidad de Chile venció por 3-0 a Huachipato este viernes en el Estadio "Santiago Bueras" de Maipú y con un 4-1 global avanzó a las semifinales de la Liga Femenina 2025.

Tras el empate 1-1 en la ida, el cuadro azul aprovechó la localía en la revancha de cuartos de final y logró sellar la victoria en el segundo tiempo, con los goles de Mariana Morales (51'), Katary Cadiz (75') y Valentina Navarrete (86').

En semifinales, Universidad de Chile enfrentará a Unión Española, que eliminó a Deportes Iquique con un 2-1 global.

La programación de las semifinales, de momento, no ha sido definida por la gerencia de ligas de la ANFP.