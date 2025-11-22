Universidad de Chile venció a Unión Española y enfrentará a Colo Colo en la final femenina

Universidad de Chile alcanzó por segunda temporada consecutiva la final en la Liga Femenina luego de superar 3-0 a Unión Española para avanzar con un categórico 6-2 en el global, citándose nuevamente con Colo Colo en una definición por el título.

En cuanto al encuentro disputado en el Estadio "Santiago Bueras" de Maipú, las dirigidas por Cristóbal Jiménez tomaron el control desde temprano y fue Franchesca Caniguán (17') quien abrió la cuenta para luego ser complementado por un tanto de Daniela Zamora (45').

En el complemento, la U mantuvo la presión y terminó de liquidar la serie con un doblete de la "Chesca" (62'). Tras esto, administró el resultado ante un rival que no tuvo ni la precisión para descontar.

Con este triunfo, Universidad de Chile no solo entró a la final que se jugará entre el 6 y 7 de diciembre, en sede por confirmar, sino que además obtuvo el boleto a la Copa Libertadores Femenina 2026.

En el duelo por el título su rival será la institución "alba", que avanzó a costa de Coquimbo Unido.