Yanara Aedo y la actuación de Colo Colo en la Libertadores: Tenemos mucha convicción

Colo Colo se ilusiona con repetir el título en la Copa Libertadores Femenina en este 2025. Las albas cerraron su participación en la fase grupal de manera perfecta tras sumar victorias ante Olimpia, Sao Paulo y San Lorenzo, por lo que mostraron su candidatura a la corona, la que ya consiguió en 2012.

Yanara Aedo, actual capitán del Cacique y quien también estuvo en el trofeo hace 13 años, apuntó a una coincidencia que hace soñar al plantel, como que en esa edición enfrentaron a un elenco brasileño y en semifinales ocurrió lo mismo. Ahora podría chocar con Sao Paulo si ambas escuadras avanzan a ronda de cuatro mejores.

"Cuando salimos campeonas el año 2012 a nosotros nos tocó en fase de grupos un brasilero y en semifinales nos tocó el mismo brasilero. Nosotras queremos ir a buscar el partido de cuartos. Si las cosas salen como nosotras queremos que salgan, puede ser que te vuelva a tocar una semifinal con el mismo brasileño de la fase de grupos, que pasó el 2012", expresó la delantera.

Sobre la actual campaña, sostuvo: "Hay muchas cosas que van pasando. Son grupos (de futbolistas) muy parecidos, pero sobre todo es la sensación que me generan las chiquillas. Es una sensación muy parecida, de mucha convicción. Yo creo que tienen tanta convicción que es lo que tenía el plantel del 2012 y juegan con otra cosa, juegan con otra cosa. Yo creo que este tipo de campeonatos y partidos se ganan de esa manera".

Consignar que Colo Colo enfrentará a Libertad de Paraguay este domingo 12 de octubre, a las 16:00 horas en el estadio Francisco Sola de Banfield, en busca de las semifinales del torneo continental.