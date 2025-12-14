Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Fútbol Joven

Con doble jornada diaria: La programación de la Copa UC Sub 17

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El certamen juvenil regresa tras siete años al renovado Claro Arena.

La Copa UC Sub 17 volverá a disputarse tras siete años de ausencia y marcará su regreso con una intensa agenda de partidos en el renovado Claro Arena, entre el martes 16 y el sábado 20 de diciembre.

El certamen juvenil reunirá a ocho participantes entre selecciones nacionales y clubes, en una competencia que contempla fase de grupos y definición final.

Así mismo, contará con doble jornada diaria durante sus primeras tres fechas y tendrá transmisión televisiva en los encuentros vespertinos. Universidad Católica ejercerá la localía en el Grupo A y La Roja hará lo propio en la Zona B.

Revisa la programación de la Copa UC:

Martes 16 de diciembre

  • Colombia vs. Perú (Grupo A), 09:30 horas.
  • Independiente del Valle vs. Venezuela (Grupo B), 11:35 horas.
  • Universidad Católica vs. Qatar (Grupo A), 18:00 horas.
  • Chile vs. Argentina (Grupo B), 19:50 horas.

Miércoles 17 de diciembre

  • Qatar vs. Colombia (Grupo A), 09:30 horas. 
  • Argentina vs. Independiente del Valle (Grupo B), 11:35 horas. 
  • Chile vs. Venezuela (Grupo B), 18:00 horas.
  • Universidad Católica vs. Perú (Grupo A), 19:50 horas.

Jueves 18 de diciembre

  • Chile vs. Independiente del Valle (Grupo B), 09:30 horas. 
  • Perú vs. Qatar (Grupo A), 11:35 horas.
  • Venezuela vs. Argentina (Grupo B), 18:00 horas. 
  • Universidad Católica vs. Colombia (Grupo A), 19:50 horas.

Viernes 19 de diciembre

  • 3° Grupo A vs. 4° Grupo B, 09:30 horas. 
  • 3° Grupo B vs. 4° Grupo A, 11:35 horas. 
  • 1° Grupo A vs. 2° Grupo B (Semifinal), 18:00 horas. 
  • 1° Grupo B vs. 2° Grupo A (Semifinal), 19:50 horas.

Sábado 20 de diciembre

  • Perdedor partido por 7°–8° vs. Perdedor partido por 7°–8°, 09:30 horas.
  • Ganador partido por 7°–8° vs. Ganador partido por 7°–8°, 11:35 horas.
  • Perdedor semifinal 1 vs. Perdedor semifinal 2, 18:00 horas. 
  • Final Copa UC, 19:50 horas. 

