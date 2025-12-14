Con doble jornada diaria: La programación de la Copa UC Sub 17
El certamen juvenil regresa tras siete años al renovado Claro Arena.
La Copa UC Sub 17 volverá a disputarse tras siete años de ausencia y marcará su regreso con una intensa agenda de partidos en el renovado Claro Arena, entre el martes 16 y el sábado 20 de diciembre.
El certamen juvenil reunirá a ocho participantes entre selecciones nacionales y clubes, en una competencia que contempla fase de grupos y definición final.
Así mismo, contará con doble jornada diaria durante sus primeras tres fechas y tendrá transmisión televisiva en los encuentros vespertinos. Universidad Católica ejercerá la localía en el Grupo A y La Roja hará lo propio en la Zona B.
Revisa la programación de la Copa UC:
Martes 16 de diciembre
Miércoles 17 de diciembre
Jueves 18 de diciembre
Viernes 19 de diciembre
Sábado 20 de diciembre