Con doble jornada diaria: La programación de la Copa UC Sub 17

La Copa UC Sub 17 volverá a disputarse tras siete años de ausencia y marcará su regreso con una intensa agenda de partidos en el renovado Claro Arena, entre el martes 16 y el sábado 20 de diciembre.

El certamen juvenil reunirá a ocho participantes entre selecciones nacionales y clubes, en una competencia que contempla fase de grupos y definición final.

Así mismo, contará con doble jornada diaria durante sus primeras tres fechas y tendrá transmisión televisiva en los encuentros vespertinos. Universidad Católica ejercerá la localía en el Grupo A y La Roja hará lo propio en la Zona B.

Revisa la programación de la Copa UC:

Martes 16 de diciembre

Colombia vs. Perú (Grupo A), 09:30 horas.

Independiente del Valle vs. Venezuela (Grupo B), 11:35 horas.

Universidad Católica vs. Qatar (Grupo A), 18:00 horas.

Chile vs. Argentina (Grupo B), 19:50 horas.

Miércoles 17 de diciembre

Qatar vs. Colombia (Grupo A), 09:30 horas.

Argentina vs. Independiente del Valle (Grupo B), 11:35 horas.

Chile vs. Venezuela (Grupo B), 18:00 horas.

Universidad Católica vs. Perú (Grupo A), 19:50 horas.

Jueves 18 de diciembre

Chile vs. Independiente del Valle (Grupo B), 09:30 horas.

Perú vs. Qatar (Grupo A), 11:35 horas.

Venezuela vs. Argentina (Grupo B), 18:00 horas.

Universidad Católica vs. Colombia (Grupo A), 19:50 horas.

Viernes 19 de diciembre

3° Grupo A vs. 4° Grupo B, 09:30 horas.

3° Grupo B vs. 4° Grupo A, 11:35 horas.

1° Grupo A vs. 2° Grupo B (Semifinal), 18:00 horas.

1° Grupo B vs. 2° Grupo A (Semifinal), 19:50 horas.

Sábado 20 de diciembre