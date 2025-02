Cristiano Jr. y Thiago Messi fueron víctimas de "fake news" que se hicieron virales

Cristiano Jr. y Thiago Messi, hijos de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, fueron víctima de dos fake news que se hicieron virales en redes sociales y fueron replicadas por varios medios deportivos del mundo, por haber anotado, supuestamente, más de 10 goles en partidos juveniles de sus equipos, Al Nassr e Inter Miami.

Sin embargo, todo se trató de una broma que inicio a partir de una cuenta parodia llamada Own Goal. (fan) (@owngooal en X), la cual publicó una gráfica en la que figuraban las 10 conquistas del joven futbolista portugués frente a Al Ittihad en la sub 15.

Posteriormente, el perfil Messi Cules Nation en Facebook replicó una imagen similar, pero teniendo al hijo del argentino en portada. Allí, Thiago figuró con once goles en el aplastante 0-12 de Inter Miami a Atlanta United en la Copa MLS sub 13.

Lo cierto de esto, es que el joven equipo de las "garzas" no compite en el torneo mencionado, ya que el real se le conoce como MLS Next League. Allí, se enfrenta solo a rivales de Florida y la única academia rival que tiene es Orlando City.

En ese sentido, las juveniles de Inter Miami si lograron vencer a su rival por un abultado marcador. No obstante, Thiago Messi solo convirtió una conquista del 10-1 y el registro fue compartido a través de las redes oficiales.

A goal fest for the U13s! 🥳 10-1 victory against Orlando City Youth SC to kick off the new season. Vamos los pibes! 💫 pic.twitter.com/0gZAfHgRES