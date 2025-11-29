[VIDEO] Hijo de Javier Correa anotó para la goleada de Colo Colo en la final sub 14

Este sábado, en Quilín, Colo Colo se alzó como campeón nacional sub 14 con un amplio triunfo sobre Coquimbo Unido que además contó con gol de Bautista Correa, hijo del delantero albo Javier Correa.

El "Cacique" se fue al descanso por 2-1 gracias a las conquistas de Wladimir González (20') y Yastin Aillapán (32'). Joaquín Romero descontó de penal para los "piratas" a los 37'.

Lucas Ramos puso la tercera cifra colocolina a los 51'. Correa ingresó desde la banca a los 75' y cerró la cuenta con certera definición tres minutos después.

Colo-Colo sub14 está ganándole 4-1 la final a Coquimbo Unido



Bautista Correa (hijo de Javier Correa) ingresó y a los pocos minutos metió el cuarto gol para los albos



EL ALBO ES CAMPEÓN pic.twitter.com/LMeSXj6ZUx — Hanti (@Hanti09) November 29, 2025