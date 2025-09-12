Actriz Nicole Block lanzó grave acusación en contra de Gary Medel: Me siento ultrajada

A través de sus redes sociales, la actriz Nicole Block denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte de un futbolista chileno y aunque no lo mencionó dejó ver que se trata del exseleccionado nacional Gary Medel.

La intérprete chilena hizo la acusación en un video donde se le ve visiblemente afectada y donde relata que los hechos habrían ocurrido en el mes de agosto durante una cita con el jugador de Universidad Católica.

En la secuencia parte diciendo que vio una declaración de Medel en el pódcast "Más que titulares", de la periodista Javiera Quiroga, donde el futbolista comentó que abrió una vez una app de citas pero la cerró a la semana al sentirse abrumado.

Si bien Block evitó decir su nombre, entregó una serie de antecedentes que apuntan a Medel al identificarlo como "ex de la Roja", "actual jugador de Universidad Católica" y llamado como "un perro".

En el relato, la actriz indicó que era "mentira" que el deportista no usaba este tipo de apps, porque ella salió con él tras conocerlo por esa vía.

"Me da vergüenza, me da asco, no puedo creer que sea tan cara de raja de mentir y de verdad necesito vomitar mi verdad", dijo en el video.

"Hace un mes yo salí con este tipo, hicimos match, me pidió mi número, se lo di, del segundo uno me decía 'mi amor', lo dejé pasar, era un tipo de red flag, pero no la vi", añadió.

"De partida lo vi, trató de besarme, me corrí", aseguró y expresó que este acto fue una señal para irse, pero reconoció que decidió quedarse.

La actriz afirmó que la invitó a su auto, donde habría ocurrido el abuso sexual: "Tenía un auto de lujo, me dijo que entrara (...) Ahí, pasó lo peor, me trató de besar a la fuerza, le dije que no, fui súper clara", comentó.

La también modelo afirmó que el futbolista le pidió tener relaciones sexuales en su auto. "Le dije que no, me insiste con el cuello. Este gallo me acosó", comentó.

"Tal vez a ti te ha pasado, a mí me pasó y no me voy a callar porque me siento ultrajada, denigrada, humillada. No le voy a echar toda la culpa, pero gallos como él no deberían estar", cerró.