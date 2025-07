Bryan Carrasco contó anécdota con Medel: "Gary metía 'carbón' para que me expulsaran"

En una lúdica entrevista, el delantero nacional Bryan Carrasco reveló una curiosa anécdota que vivió en el último partido que Palestino enfrentó ante Universidad Católica, club donde milita su amigo Gary Medel y con quien tuvo un pequeño cruce.

"No me dijo nada. Él estaba en la cancha y, en una discusión que tuve con el árbitro (Juan Lara), Gary le metía 'carbón' para que me expulsara. Decía que no podía hablarle así, pero es normal", aseguró el "Velociraptor" en el programa Máximas de TNT Sports.

Dejando de lado las polémicas, el propio delantero que abrió la cuenta para el duelo que finalizó 1-1 en aquella jornada, explicó que: "Él (Gary) defiende sus colores, yo los míos. Afuera de la cancha somos amigos".