Gary Medel realizó denuncia en redes sociales por estafa

El "Pitbull" advirtió a sus seguidores sobre una venta falsa.

Si bien Gary Medel logró clasificar con Universidad Católica de manera directa a la fase grupal de la Copa Libertadores 2026 y renovó su contrato con el cuadro cruzado, el "Pitbull" enfrenta problemas fuera de la cancha y realizó una denuncia en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, el "Pitbull" avisó de una estafa, pues una persona -sin relación con él- ofreció a la venta una parcela de su propiedad.

"Esta persona está ofreciendo mi parcela en redes sociales. ¡Es una estafa! Cualquier consulta escríbanme al DM", expresó el polifuncional jugador en sus historias de la mencionada red social.

Además, compartió una captura de pantalla del perfil que hizo la publicación y que figura supuestamente a nombre de "María Alexandra Iturrieta": "¡Perfil falso!".

Medel también contó que la persona estaba solicitando abonos a su cuenta para reservar el terreno.

