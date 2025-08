Gary Medel se quejó del arbitraje tras el empate de la UC: Nos están perjudicando mucho

El tardío empate entre Deportes Iquique y Universidad Católica en el Tierra de Campeones no dejó contento a nadie y, tras el partido, Gary Medel habló en su rol como referente del elenco cruzado respecto al arbitraje encabezado por Fernando Véjar.

"Caliente por el sentido arbitral, porque los criterios no son iguales para todos. Contra O'Higgins nos cobran una mano similar. Incluso la mía fue peor porque a mí me empujan, se suben arriba mío, da un bote y obviamente la toco con la mano porque me hacen falta", explicó.

Seguido a esto, el "Pitbull" expresó que "el Comité de Arbitraje, a fijarse en eso, porque ya van tres partidos que nos expulsan a un jugador. Después el árbitro está siempre amenazando o advirtiendo con sacar tarjeta amarilla o roja".

"El 'Cimbi' (Cuevas) me lo había dicho, que que lo iba a expulsar y al final pasó eso. Lo mismo conmigo y la amarilla que no sé por qué la saca. La del 'Toro' (Zampedri) tampoco porque no le protesta en ningún momento. Entonces, el Comité a fijarse en esas cositas que nos están perjudicando mucho", cerró.