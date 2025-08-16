Gary Medel valoró la victoria de la UC en Macul: Defendimos cada pelota a muerte

Gary Medel, defensor de Universidad Católica, valoró positivamente la contundente victoria frente a Colo Colo en el Estadio Monumental durante este sábado y reconoció la importancia de este resultado previo a la inauguración del Claro Arena.

"No (es un triunfo) solo para mí, sino para todo el equipo, el staff, los dirigentes y los hinchas. Fue un partido trabado e importante, pero logramos los tres puntos que era lo que teníamos pensado", comenzó mencionando el defensor nacional.

Seguido a ello, el "Pitbull" argumentó: "Lo que me gustó es que cuando pasamos momentos malos estuvimos bien juntitos, defendiendo cada pelota a muerte. Hay que jugar clásicos y ganarlos".

Finalmente, se refirió al rol que asumió con la llegada de Daniel Garnero: "Me siento cómodo de las dos formas (defensor o volante de contención), donde me necesite el cuerpo técnico. Estoy bien físicamente y no he sufrido con ninguna molestia o lesión, que es importante a esta edad".

"Trabajo diariamente para dar lo mejor para mi club. La verdad estoy súper feliz, espero seguir de la misma forma, seguir liderando a los más chicos", cerró Medel.