Gary Medel valoró la victoria de la UC en Macul: Defendimos cada pelota a muerte
El "Pitbull" reconoció el trabajo de sus compañeros en el Monumental.
Gary Medel, defensor de Universidad Católica, valoró positivamente la contundente victoria frente a Colo Colo en el Estadio Monumental durante este sábado y reconoció la importancia de este resultado previo a la inauguración del Claro Arena.
"No (es un triunfo) solo para mí, sino para todo el equipo, el staff, los dirigentes y los hinchas. Fue un partido trabado e importante, pero logramos los tres puntos que era lo que teníamos pensado", comenzó mencionando el defensor nacional.
Seguido a ello, el "Pitbull" argumentó: "Lo que me gustó es que cuando pasamos momentos malos estuvimos bien juntitos, defendiendo cada pelota a muerte. Hay que jugar clásicos y ganarlos".
Finalmente, se refirió al rol que asumió con la llegada de Daniel Garnero: "Me siento cómodo de las dos formas (defensor o volante de contención), donde me necesite el cuerpo técnico. Estoy bien físicamente y no he sufrido con ninguna molestia o lesión, que es importante a esta edad".
"Trabajo diariamente para dar lo mejor para mi club. La verdad estoy súper feliz, espero seguir de la misma forma, seguir liderando a los más chicos", cerró Medel.