La fuerte autocrítica de Gary Medel pese al triunfo ante Ñublense: El partido fue una mierda

Gary Medel, referente y jugador de Universidad Católica, no ocultó su molestia con el rendimiento del equipo este jueves pese al triunfo por la mínima ante Ñublense en el Claro Arena, lanzando una dura autocrítica.

"Contento por el triunfo, pero en el juego en sí, una mierda, porque no pudimos presionar en todo el partido con un jugador más. No tuvimos la pelota en ningún momento, ellos tuvieron más la posesión que nosotros. Generaron bastante, entonces tenemos que mejorar eso mucho", señaló a TNT Sports.

El "Pitbull" también reconoció que desconocía la suspensión que deberá cumplir ante La Serena por acumulación de amarillas. "No tenía idea, juego al límite y no me entero de nada. Obviamente por mí estaría jugando otro partido, pero si no estoy yo, otro compañero lo va a hacer de la mejor forma posible".

Pese a su descontento por el nivel mostrado, Medel destacó: "Estamos en una racha muy positiva, muy buena, que nos sirve bastante. Cinco victorias al hilo y esperemos seguir de la misma forma. Uno como jugador mayor está para ayudar y dar tranquilidad a los más jóvenes".

Finalmente, se refirió al debut de Vicente Cárcamo en la tienda "Cruzada": "Le dije que disfrutara, que aprovechara la oportunidad, que sea el primero de muchos. Es un jugador tranquilo, que se entrena bien y lo está aprovechando. Aquí estamos todos para ayudarlo".