Revelan comprometedor chat de Gary Medel tras viaje con su pareja

Gary Medel aprovechó los días libres para viajar a Río de Janeiro con su pareja Francisca González, no obstante, el futbolista de Universidad Católica quedó en el ojo del huracán de la prensa farandulera.

Esto, porque de acuerdo a lo expuesto por la periodista Cecilia Gutiérrez, el bicampeón de América estuvo en contacto con otra mujer, cuya identidad de momento se desconoce, y le coqueteó incluso pidiéndole fotos íntimas.

La panelista de Primer Plano expuso un chat de jugador en el que le pedía de forma explícita contenido íntimo a otra mujer, además de juntarse sin que su pareja se enterara. "Yapo' juntémonos. La Fran no cacha ni me revisa el celu", escribió.

La conversación continúa con la otra involucrada preocupada por la polola del jugador, a lo que él responde sin mayor drama: "Yapo, no estoy ñay (sic) Dale, mándame en video rico".

