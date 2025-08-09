José Castro destacó a Jaime García en su llegada a Huachipato desde la U

En las últimas horas del mercado de pases del fútbol nacional, y tal como adelantamos en Cooperativa Deportes, Huachipato sorprendió al anunciar el fichaje de José Castro, lateral izquierdo que fue cedido por Universidad de Chile.

En su llegada al cuadro de Talcahuano el zurdo, quien apenas vio acción en siete partidos del primer semestre, detalló cómo se gestó su arribo al elenco siderúrgico, undécimo en la actual Liga de Primera.

"Se dio de un día para otro, súper rápido. Contento porque vengo a ser un aporte y a poder demostrar las cualidades que tengo, es un plantel extenso y hay harta competitividad", señaló el futbolista de 23 años en conversación con los canales oficiales del club.

Respecto a su encuentro con el técnico acerero Jaime García, el canterano azul sostuvo que "hablé con el profe y, como todos saben, es una persona que te da bastante confianza. Hay que aprovechar eso y darlo todo de aquí en adelante".

Sobre los objetivos del equipo para lo que resta de temporada, Castro remarcó que "en Copa Chile seguimos en competencia y en el campeonato recién empieza la segunda rueda, así que queda mucho por hacer".