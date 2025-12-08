Humberto Suazo fue distinguido con el Premio Leyenda en la Gala Crack

Humberto Suazo, exdelantero de la selección chilena y de varios elencos nacionales, fue distinguido este lunes con el Premio Leyenda en la Gala Crack 2025 de TNT Sports.

"Chupete", de 44 años, anunció a mediados de año que esta sería su última temporada como jugador activo siendo en noviembre pasado su último partido con la camiseta de San Luis de Quillota luego de sus exitosos pasos por el propio elenco canario, Audax Italiano, Colo Colo, Monterrey, Zaragoza y La Serena.

Además, Suazo dejó un legado en la selección chilena al ser el eje de ataque del equipo que clasificó al Mundial de Sudáfrica 2010 de Marcelo Bielsa, quien fue parte del homenaje a través de un video.

El oriundo de San Antonio disputó un total de 686 partidos en clubes y sumó 356 goles. En la Roja, en tanto, jugó 60 duelos y acumuló 21 tantos.