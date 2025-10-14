Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago18.8°
Humedad51%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Humberto Suazo

Humberto Suazo le puso fecha definitiva a su retiro

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero contó cuando será su último partido como profesional.

Humberto Suazo le puso fecha definitiva a su retiro
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Tras cuatro meses sin acción, la noche de ayer lunes Humberto Suazo volvió a las canchas en el empate sin goles frente a Recoleta en el Estadio "Lucio Fariña", por la 27° fecha de la Liga de Ascenso.

"Chupete", quien estuvo fuera por una rebelde lesión a la rodilla, ingresó en la última parte del cotejo y tras la igualdad, anunció que se retirará definitivamente del fútbol en 10 días más.

"Mi idea es retirarme en cancha, estar bien para mi último partido acá, despedirme con mi gente frente a (Deportes) Copiapó... La decisión está tomada, he jugado más de la cuenta", reconoció el experimentado atacante en TNT Sports.

Luego, se refirió a sus lesiones y reveló una intervención de la que no había mayores detalles: "He tenido dos lesiones de rodilla, una más grave que otra, y lo que nadie sabe es que me intervinieron la columna".

De esta manera, Suazo dirá adiós al fútbol el próximo 24 de octubre, en el partido ante Copiapó, programado para las 19:30 horas.

Recordar que Suazo hizo una prolífica carrera que lo llevó a Colo Colo, a ser goleador de la Roja en el camino de Chile al Mundial de Sudáfrica y a ser ídolo en Monterrey.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada