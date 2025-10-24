Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago12.6°
Humedad55%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Humberto Suazo

[VIDEO] En el minuto 26: La emotiva ovación a Humberto Suazo en su último partido

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Todo el estadio aplaudió a "Chupete" en el duelo de San Luis y Deportes Copiapó.

[VIDEO] En el minuto 26: La emotiva ovación a Humberto Suazo en su último partido
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El futbolista chileno Humberto Suazo fue homenajeado en su último partido profesional, entre San Luis y Deportes Copiapó, pues en el minuto 26 del encuentro fue aplaudido por todo el Estadio Bicentenario Lucio Fariña.

El "Chupete" también aplaudió mientras se encontraba en la banca de suplentes a la espera de ingresar en su último cotejo como futbolista profesional.

- Revisa el emocionante momento en Quillota:

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada