[VIDEO] En el minuto 26: La emotiva ovación a Humberto Suazo en su último partido
Todo el estadio aplaudió a "Chupete" en el duelo de San Luis y Deportes Copiapó.
El futbolista chileno Humberto Suazo fue homenajeado en su último partido profesional, entre San Luis y Deportes Copiapó, pues en el minuto 26 del encuentro fue aplaudido por todo el Estadio Bicentenario Lucio Fariña.
El "Chupete" también aplaudió mientras se encontraba en la banca de suplentes a la espera de ingresar en su último cotejo como futbolista profesional.
- Revisa el emocionante momento en Quillota:
👏🏼2️⃣6️⃣ CHUPETE, LEYENDA DEL FÚTBOL NACIONAL— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 24, 2025
A los 26 minutos del partido entre San Luis y Deportes Copiapó, los hinchas Canarios y los jugadores rindieron un emotivo homenaje a Humberto Suazo, en su despedida oficial de las canchas.
¡Gracias por tanto, Hombre Venido del Planeta… pic.twitter.com/5Tor2oHE86