[VIDEO] En el minuto 26: La emotiva ovación a Humberto Suazo en su último partido

El futbolista chileno Humberto Suazo fue homenajeado en su último partido profesional, entre San Luis y Deportes Copiapó, pues en el minuto 26 del encuentro fue aplaudido por todo el Estadio Bicentenario Lucio Fariña.

El "Chupete" también aplaudió mientras se encontraba en la banca de suplentes a la espera de ingresar en su último cotejo como futbolista profesional.

- Revisa el emocionante momento en Quillota: