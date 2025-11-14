Alumnos se tomaron el INAF y exigieron la presencia de Pablo Milad

Este viernes 14 de noviembre un grupo de estudiantes del Instituto Nacional del Fútbol, Deporte y Actividad Física (INAF) se tomó las dependencias del establecimiento ubicado en Avenida Quilín para denunciar irregularidades económicas y en el funcionamiento de la institución.

De acuerdo a lo expuesto por el periodista de TVN Fernando Agustín Tapia, los alumnos de la institución exigen la presencia del rector, Martín Mihovilovic, y del presidente del directorio del INAF, Pablo Milad.

Según lo publicado por el medio independiente FastCheck hubo además compromisos de parte de las autoridades que no se cumplieron tales como disponer de canchas para la realización de prácticas en todos los niveles y secciones; habilitar camarines durante los distintos horarios de clases prácticas; y garantizar la presencia de personal médico en las canchas donde se desarrollen actividades.

El medio añadió que el único compromiso que se ha cumplido hasta ahora es la habilitación de camarines para las prácticas.