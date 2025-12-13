Flamengo de Erick Pulgar se citó con PSG en la final de la Intercontinental tras vencer a Pyramids

Con el chileno Erick Pulgar de titular, Flamengo venció sin mayores inconvenientes por 2-0 a Pyramids de Egipto en la semifinal de la Copa Intercontinental y se citó con PSG en la final de la competencia.

En un primer tiempo dinámico y de ataques directos por parte de ambos equipos, Léo Pereira ganó un cabezazo en el primer palo a los 23' y abrió la cuenta para el "mengao" en el Ahmad Bin Ali Stadium de Catar.

En el complemento, los brasileños continuaron con la superioridad y lograron aumentar la diferencia con la anotación de Danilo a los 52'.

Asimismo, el equipo de Pulgar, que jugó todo el partido, recibió contragolpes por parte de Pyramids en el complemento, pero el exportero de Deportes Antofagasta, Agustín Rosi estuvo atento para impedir el descuento.

Ahora, Flamengo disputará el título ante PSG el miércoles 17 de diciembre a las 14:00 horas en Doha y podrás seguir todos los detalles en la cobertura de Cooperativa.cl.