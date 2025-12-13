Tópicos: Deportes | Fútbol | Intercontinental
Flamengo de Erick Pulgar se mide con Pyramids en semis de la Copa Intercontinental
Autor: Redacción Cooperativa
Este sábado 13 de diciembre, Flamengo de Erick Pulgar se enfrenta a Pyramids FC de Egipto por la semifinal de la Copa Intercontinental a las 14:00 horas (17:00 GMT), mientras que PSG espera rival para la definición por el título.
