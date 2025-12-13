Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago24.0°
Humedad47%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Intercontinental

Flamengo de Erick Pulgar se mide con Pyramids en semis de la Copa Intercontinental

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Sigue el resultado en Cooperativa.cl.

Flamengo de Erick Pulgar se mide con Pyramids en semis de la Copa Intercontinental
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este sábado 13 de diciembre, Flamengo de Erick Pulgar se enfrenta a Pyramids FC de Egipto por la semifinal de la Copa Intercontinental a las 14:00 horas (17:00 GMT), mientras que PSG espera rival para la definición por el título.

Sigue el resultado en Cooperativa.cl:

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada