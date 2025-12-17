Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado y humo
Santiago22.2°
Humedad50%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

PSG alzó el título de la Copa Intercontinental a costa de Flamengo en Catar

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

PSG venció por penales a Flamengo, el equipo del chileno Erick Pulgar, y alzó el trofeo de la Copa Intercontinental de la FIFA, tras empatar 1-1 en 120 minutos de juego y ganar de forma increíble por 2-1 en los lanzamientos penales con una notable actuación del portero Matvey Safanov, en el Estadio "Ahmad Bin Ali" en Catar.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados