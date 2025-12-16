Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago29.3°
Humedad18%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Interliga México

Heroico médico que salvó una vida ganó el premio Fair Play de la FIFA

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Andreas Harlass-Neuking, doctor de SSV Jahn Regensburg, recibió el galardón en la gala The Best. El profesional protagonizó un heroico rescate al reanimar a un hincha que se desplomó en la tribuna antes de un partido.

Heroico médico que salvó una vida ganó el premio Fair Play de la FIFA
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El premio más emotivo de la jornada en Doha recayó en las manos de un héroe casi anónimo. La FIFA anunció que Andreas Harlass-Neuking, médico del equipo alemán SSV Jahn Regensburg, se adjudicó el galardón The Best al Juego Limpio, en reconocimiento a su rápida y vital intervención durante un compromiso de la liga local.

El hecho ocurrió en abril, en la previa del duelo ante Magdeburgo. Harlass-Neuking, alertado por los propios jugadores en el césped, reaccionó de inmediato al ver que un seguidor local se desplomó en la grada. El especialista saltó la barrera perimetral, corrió hacia la multitud y realizó maniobras de reanimación que lograron estabilizar al paciente para su posterior traslado a un hospital.

El facultativo, experto en medicina y cirugía deportiva, trabaja con el club alemán desde 1995. Su acción fue elegida por un panel de expertos que representa a la FIFA y a grupos de interés del fútbol, quienes valoraron su comportamiento honorable y su compromiso con la vida humana por sobre la competencia.

El trofeo Fair Play destaca conductas ejemplares dentro y fuera del campo, como el respeto a las reglas, adversarios y aficionados. En esta ocasión, la valentía y el profesionalismo de Harlass-Neuking representaron los valores más altos del deporte rey.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada