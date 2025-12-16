Heroico médico que salvó una vida ganó el premio Fair Play de la FIFA

El premio más emotivo de la jornada en Doha recayó en las manos de un héroe casi anónimo. La FIFA anunció que Andreas Harlass-Neuking, médico del equipo alemán SSV Jahn Regensburg, se adjudicó el galardón The Best al Juego Limpio, en reconocimiento a su rápida y vital intervención durante un compromiso de la liga local.

El hecho ocurrió en abril, en la previa del duelo ante Magdeburgo. Harlass-Neuking, alertado por los propios jugadores en el césped, reaccionó de inmediato al ver que un seguidor local se desplomó en la grada. El especialista saltó la barrera perimetral, corrió hacia la multitud y realizó maniobras de reanimación que lograron estabilizar al paciente para su posterior traslado a un hospital.

El facultativo, experto en medicina y cirugía deportiva, trabaja con el club alemán desde 1995. Su acción fue elegida por un panel de expertos que representa a la FIFA y a grupos de interés del fútbol, quienes valoraron su comportamiento honorable y su compromiso con la vida humana por sobre la competencia.

El trofeo Fair Play destaca conductas ejemplares dentro y fuera del campo, como el respeto a las reglas, adversarios y aficionados. En esta ocasión, la valentía y el profesionalismo de Harlass-Neuking representaron los valores más altos del deporte rey.