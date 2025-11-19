Achraf Hakimi ganó el Balón de Oro Africano de 2025

El futbolista Achraf Hakimi, de Paris Saint Germain, recibió el premio a mejor jugador africano del 2025, en una ceremonia organizada por la Confederación Africana de Fútbol (CAF) este miércoles en la Universidad Mohamed VI Politécnica de Rabat, capital de Marruecos.

Hakimi superó en la categoría principal de los Premios CAF al egipcio Mohamed Salah y al nigeriano Victor Osimhen y consiguió su primer galardón, tras quedar segundo en 2024 (por detrás de Ademola Lookman) y 2023 (cuando ganó Osimhen).

El lateral del PSG, de 27 años, firmó un 2025 redondo tras ganar el triplete Ligue 1, Copa de Francia y Champions League, con 11 goles y 14 asistencias en 55 partidos.

También fue clave en la clasificación de Marruecos al Mundial de 2026, aunque actualmente sufre una grave lesión en el tobillo izquierdo tras una falta de Luis Diaz en un partido de Liga de Campeones ante Bayern Múnich.

En el apartado femenino se llevó la gloria la también marrouí Ghizlane Chebbak, de 35 años, quien tuvo una temporada estelar tanto con su club Al Hilal como con su selección.

La delantera superó a su compatriota Sanaa Mssoudy (AS FAR) y a la nigeriana Rasheedat Ajibade (PSG), sucediendo en el trono a la zambiana Barbra Banda.

El premio al entrenador del año fue a parar a manos del caboverdiano Pedro Leitao 'Bubista', quien llevó a su selección a la Copa del Mundo por primera vez en la historia, tras encabezar su grupo en las Clasificatorias 2026.

En la categoría de mejor portero, el marroquí Yassine Bonou (Al Hilal) se quedó con el trofeo, al igual que la nigeriana Chiamaka Nnadozie (Brighton), quien levantó su tercer galardón consecutivo.

En cuanto al premio para el equipo nacional de 2025, Marruecos sub 20 venció gracias a su título en la Copa del Mundo de la categoría que se jugó en Chile. En tanto, Nigeria se alzó como el mejor seleccionado femenino de Africa.

El de mejor jugador joven masculino lo ganó el marroquí de 20 años Othmane Maamma, de Watford, mientras que en la premiación femenina su compatriota Doha El Madani (20), del equipo AS FAR (Marruecos), resultó premiada.