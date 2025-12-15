Árbitros portugueses comenzarán a llevar cámaras corporales de forma experimental

Los árbitros portugueses comenzarán a llevar de forma experimental cámaras corporales en la próxima eliminatoria de octavos de final de la Copa de Portugal.

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) informó en un comunicado de que con esta medida se abrirá "un nuevo capítulo en la relación entre arbitraje, tecnología y espectáculo deportivo".

La iniciativa empezará "de forma experimental", pero no se descarta ampliarla a otras competiciones.

"Es un paso más en la innovación y un enfoque pionero, que demuestra que es posible combinar las nuevas tecnologías con el arbitraje", afirmó en la nota el presidente del Consejo de Arbitraje de la FPF, Luciano Gonçalves.

"La posibilidad de que los aficionados que siguen el partido por televisión puedan acceder a la visión del árbitro proporcionará una experiencia diferente, más cercana y más humana del partido", añadió.

El uso de cámaras corporales en los árbitros fue probado por la FIFA en competiciones como la reciente Copa Mundial de Clubes, y en algunos partidos de ligas como la Premier inglesa o la Serie A italiana.

Portugal se convierte así en uno de los pioneros a nivel europeo en experimentar con esta tecnología después de ser el primero del continente en habilitar un sistema para que el público pueda escuchar las explicaciones de los árbitros sobre sus decisiones con el VAR