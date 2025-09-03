¿ChatGPT? Dos futbolistas usaron el mismo mensaje para despedirse de sus clubes

Una curiosa situación se tomó las redes este jueves, ya que el delantero portugués Fábio Silva y el volante nigeriano Christantus Uchese se despidieron de sus ahora exclubes, Wolverhampton Wanderers y Getafe, utilizando el mismo mensaje en Instagram.

Las publicaciones llamaron la atención de inmediato por su similitud desde el inicio hasta el cierre, pues en lo único que variaban en ambos textos era el nombre de los equipos y la forma de separar los párrafos, además de los emojis colocados al cierre.

It seems Palace’s new signing Uche Christantaus and Fabio Silva have the same farewell post ghostwriter… pic.twitter.com/PROfR9I5PI — Midnite (@midnite) September 3, 2025

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fábio Silva (@fabio.silva)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Uche Christantaus (@uche__6)

El hecho reavivó los cuestionamientos sobre el uso de inteligencia artificial en los mensajes y desató las críticas hacia ambos futbolistas respecto al compromiso con los clubes que defendieron.

Horas más tarde, Fábio Silva, nuevo jugador de Borussia Dortmund, rompió el silencio y aseguró que su texto no fue un plagio: "Este es un chat. Todos pueden ver que escribí la carta de despedida a Wolves el 22 de agosto. ¡No necesito más explicación! Lo hago solo y muestro mi gratitud".

En tanto, Uche, que saltó a la Premier League para jugar por Crystal Palace, no se ha referido a la insólita situación.