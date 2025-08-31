Combos a Maximiliano Falcón y escupitajo de Luis Suárez: Leagues Cup terminó con escándalo

Un bochornoso cierre tuvo la final de la Leagues Cup disputada en el Lumen Field, luego del contundente triunfo 3-0 de Seattle Sounders sobre Inter Miami en el torneo que reúne a clubes de Estados Unidos y de México.

El encuentro se desarrolló con normalidad y quedó resuelto gracias a los tantos de Osaze De Rosario (26'), Alexander Roldán (82') y Paul Rothrock (89'). Sin embargo, tras el pitazo final la tensión explotó, dejando escandalosa gresca.

El principal protagonista fue Maximiliano Falcón, exdefensor de Colo Colo, quien intentó retirar a un rival de la cancha tomándolo del cuello en un gesto que pareció un ahorcamiento. La acción provocó la reacción inmediata de un miembro del staff de Seattle, que respondió con dos golpes al zaguero uruguayo.

En medio de la confusión también apareció el delantero charrúa Luis Suárez, quien escupió a un colaborador del equipo rival en medio del conflicto que se tomó el cierre del partido, agravando el bochorno de la final.