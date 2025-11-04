Síguenos:
Deportes | Fútbol | Internacional

Conmoción en Europa: Un director técnico murió tras sufrir infarto en pleno partido

Cooperativa.cl

El bosnio Mladen Zizovic se desplomó en el partido de la Primera División en Serbia.

El fútbol está de luto en Europa, tras la impactante muerte del técnico bosnio Mladen Zizovic, durante un partido de la Primera División de Serbia.

Zizovic, de 44 años, era técnico del club Radnicki 1923 y se desplomó por un infarto en el minuto 22 del duelo contra Mladost, provocando de inmediato la suspensión del encuentro.

La ambulancia ingresó a la cancha para ofrecer los primeros auxilios, pero los intentos por reanimarlo no bastaron y falleció tras ser trasladado a un hospital cercano.

El partido se reanudó poco después, pero el árbitro finalmente, en el minuto 41, suspendió definitivamente el encuentro, para informar a los jugadores en la propia cancha la devastadora noticia. 

La situación generando conmoción en los presentes. Varios futbolistas se arrodillaron, mientras que otros rompieron en llanto por la terrible situación.

"Nuestro club ha perdido no solo a un gran experto, sino sobre todo a un buen hombre, amigo y deportista que, con su conocimiento, energía y nobleza, dejó una huella profunda en los corazones de todos los que lo conocieron. FK Radnički 1923 envía sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y a todos los que compartieron el amor al fútbol con él. Descansa en paz, joven", publicó el club en sus redes sociales.

