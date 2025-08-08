Darwin Núñez está a detalles de dejar Liverpool y arribar a Al Hilal

El uruguayo Darwin Núñez está muy cerca de dejar Liverpool y fichar por Al Hilal saudí, según adelantó este viernes su actual entrenador, Arne Slot, quien, no obstante, aclaró que no hay contratos firmados y que hay que esperar "algunos días".

"Darwin puede que efectivamente se vaya, pero no se ha firmado todo, así que tendréis que esperar unos días hasta que se complete. Pero sí, hay una posibilidad de que se vaya", dijo el entrenador holandés del Liverpool en la rueda de prensa previa a la Community Shield que se disputa este domingo contra el Crystal Palace en Wembley.

Posiblemente, el delantero uruguayo, de 26 años y que militó tres temporadas en los "reds", se marchará al fútbol saudí por 46 millones de libras (53 millones de euros).

Su salida, casi cantada desde el invierno pasado, sirve a Liverpool para cuadrar las cuentas en un verano en el que han desembolsado 300 millones de libras en traspasos como los de Florian Wirtz (125), Hugo Etikité (95), Milos Kerkez (47) y Jeremie Frimpong (40).

En el capítulo de ventas, los de Arne Slot han ingresado 200 millones de libras, entre Luis Díaz (70), Jarrel Quansah (35), Caoimhim Kelleher (15), Trent Alexander-Arnold (10), Tyler Morton (10), y el ya mencionado Darwin Núñez.