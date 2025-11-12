Defensa de la selección de Rusia avisó a La Roja: "Queremos mejorar y vencer a Chile"

Pese a que la selección de Rusia sufrió un tardío empate 1-1 ante Perú durante este miércoles en el amistoso disputado en el Gazprom Arena de San Petersburgo, el defensa Matvey Lukin respaldó al portero Matvey Safonov por su error y avisó a La Roja de cara a su segundo duelo.

"Nadie esperaba una disculpa. Todos hacemos lo mismo, todos cometemos errores. No vi el momento. No estoy seguro de haber cometido un error. Matvey es un muy buen portero, muy habilidoso", puntualizó tras el cotejo.

Con respecto al desarrollo de las acciones, el zaguero aseguró que "jugamos mejor. Tuvimos muchas ocasiones que no aprovechamos. El rival disparó a puerta, el jugador le pegó bien y marcó. Es una pena perder partidos así, pero seguimos trabajando".

Por último, Lukin anticipó el compromiso del fin de semana frente a la Roja y subrayó que "todos queremos ganar. No solo Valeri Karpin (técnico de Rusia), sino todo el equipo. Queremos mejorar y vencer a Chile".

El partido entre La Roja y Rusia está programado para el sábado a las 12:00 horas (15:00 GMT) en Sochi y lo podrás seguir en nuestras plataformas.