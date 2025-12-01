Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Desiré Doué se alzó como ganador del premio Golden Boy 2025

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El atacante galo fue figura en París Saint-Germain.

Desiré Doué se alzó como ganador del premio Golden Boy 2025
Desiré Doué, futbolista fde Paris Saint-Germain, recibió este lunes el trofeo Golden Boy 2025 que entrega el diaro italiano TuttoSport y sucedió en el reconocimiento al extremo español Lamine Yamal.

El jugador galo acumuló  450 puntos de 500 posibles en las votaciones para ser el vigésimotercer ganador desde el nacimiento del título que se entrega al mejor jugador menor de 21 años.

Doué consiguió en 2025 el triplete de Champions League, Ligue 1 y Copa de Francia, con 16 goles (uno en la final de la Liga de Campeones contra Inter de Milán) y 14 asistencias en 61 partidos.

En la gala, que se celebró en la ciudad italiana de Turín, también se entregó el premio al "Jugador de Oro", otorgado de forma póstuma al fallecido Diogo Jota y que fue recogido por su esposa, Rute Cardoso.

- Revisa la lista de ganadores del Golden Boy:

  • 2003 - Rafael Van Der Vaart
  • 2004 - Wayne Rooney
  • 2005 - Lionel Messi
  • 2006 - Cesc Fábregas
  • 2007 - Sergio Aguero
  • 2008 - Anderson
  • 2009 - Alexandre Pato
  • 2010 - Mario Balotelli
  • 2011 - Mario Goetze
  • 2012 - Isco
  • 2013 - Paul Pogba
  • 2014 - Raheem Sterling
  • 2015 - Antony Marcial
  • 2016 - Renato Sanches
  • 2017 - Kylian Mbappé
  • 2018 - Matthijs De Ligt
  • 2019 - João Félix
  • 2020 - Erling Haaland
  • 2021 - Pedri
  • 2022 - Gavi
  • 2023 - Jude Bellingham
  • 2024 - Lamine Yamal
  • 2025 - Desiré Doué

