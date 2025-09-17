Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Douglas Costa fue condenado a pena de cárcel por deuda de pensión alimenticia

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El fallo incluyó dos años de plazo para hacer efectivo el arresto del futbolista.

Douglas Costa fue condenado a pena de cárcel por deuda de pensión alimenticia
 Photosport (Archivo)
El 6° Juzgado de Familia de Porto Alegre decretó la prisión del futbolista Douglas Costa debido a una elevada deuda por pago de pensión alimenticia de sus hijos.

Según el medio Globo Esporte, el exseleccionado brasileño roza los 493.000 reales (aproximadamente 88.500.000 de pesos chilenos).

El referido portal detalló que el fallo dictó un presidio de 30 días y la orden de ejecución es válida por dos años, por lo que Costa podría quedar detenido en cualquier momento.

Sydney FC de la liga australiana anunció este miércoles la rescisión del contrato del jugador de 35 años "de mutuo acuerdo", debido a sus "asuntos legales y personales en curso" en Brasil.

"A pesar de que se le concedió más de dos meses de gracia para resolver esos problemas, Costa informó que no hay un final a la vista", expresó el comunicado difundido por el club sobre el exBayern Múnich y exJuventus.

