DT de Rusia y caída ante La Roja: El equipo chileno parece más organizado y disciplinado

El director técnico de la selección de Rusia, Valeri Karpin, no escondió su frustración por la derrota por 2-0 ante Chile en el estadio Olímpico Fisht de Sochi, cortando el invicto de 18 partidos que arrastraba el conjunto euroasiático.

En conferencia de prensa, el estratego fue autocrítico no sobre la presentación global de sus pupilos pero sí de los errores cometidos que fueron aprovechados por la Roja, terminando en la caída del cuadro eslavo.

"No pudimos marcar ni evitar los errores defensivos. El segundo gol ni siquiera fue una ocasión de gol", puntualizó el DT, haciendo alusión a la pérdida de balón dentro del área que terminó en la conquista de Ben Brereton Díaz.

Karpin se refirió a la principal diferencia entre el tropiezo frente al Equipo de Todos y el empate a mediados de semana ante Perú, puntualizando que lo fundamental fue "la organización. El equipo chileno parece más organizado y disciplinado. Técnicamente, está bien equipado como Perú, si no mejor".

Por último, evitó hacer comparaciones con respecto su doble función de estratego de la Sbornaya y su papel como adiestrador del Dínamo de Moscú y los yerros cometidos por ambos elencos. "Tuve una sensación de déjà vu. Pero todos los jugadores cometen errores, así que no establecería una similitud así", cerró.