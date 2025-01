El danés Simon Kjaer anunció su retiro del fútbol

Este lunes, el danés Simon Kjaer anunció a través de sus redes sociales su retiro del fútbol profesional tras 17 años de actividad.

El ahora exjugador de 35 años, se encontraba sin club desde junio de 2024, tras la pasada Eurocopa. Su último equipo fue el AC Milan, donde jugó por cuatro temporadas.

En su selección, el central, llegó a ser capitán y disputó 132 partidos, destacando su participación en los Mundiales de 2010, 2018 y 2022.

"He terminado una aventura. Una nueva puede comenzar. Desde mi corazón: Gracias a todos con quienes he tocado y trabajado a lo largo de mi carrera", expresó el danés.

En su larga carrera profesional vistió la camiseta, entre otros, de Palermo, Roma, Atalanta, Milan, Wolfsburgo, Lille y Sevilla.

I have finished an adventure.

A new one can begin.

From my heart: Thank you to everybody I have played with and worked with in my career.

And to all of you: I am forever thankful for your support; in my clubs and for Denmark.🙏

It has been a pleasure, an honour, and a privilege.