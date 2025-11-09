"El fútbol es para hombres, no para chicas": Ramón Díaz generó repudio con polémica frase

El director técnico de Inter de Porto Alegre, Ramón Díaz, quedó bajo el centro de las críticas tras sus cuestionadas declaraciones en contra de las decisiones del cuerpo arbitral en el empate 2-2 de su equipo ante Bahía en el Brasileirao.

"El club tiene que tener cuidado con lo que pasó hoy. Ya pasó un partido en el que Romero marcó un gol y también fue anulado. Tienen que tener mucho cuidado", sostuvo el DT tras un gol anulado a su equipo.

"Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Voy a hablar con el presidente. No puede ser que, en un club tan importante, pase esto, lo que pasó hoy. Porque fue increíble, añadió, antes de dar paso a su polémica frase.

"El fútbol es para hombres, no para meninas (chicas), es para hombres. Pero bueno, en esto tenemos que estar atentos y ahota lo vamos a tratar de corregir", señaló, ganándose un repudio a nivel internacional por el tenor machista de la declaración.

“Futebol é para homens, não é para meninas.”



🎙️ Ramón Díaz, técnico do Internacional.

🎥 Reprodução/SCI pic.twitter.com/suY6DKVrRm — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) November 9, 2025

El enojo del argentino se concretó por un gol anulado a Johan Carbonero en el primer tiempo, en el cual el árbitro fue llamado por el VAR para que revise la acción por una presunta falta de Gabriel Mercado sobre Willian José y terminó invalidando la anotación.

Fernanda Melchionna, diputada de Río Grande do Sul, fue una de las críticas a la "postura lamentable" de Díaz en la conferencia de prensa.

"En 2025, es inaceptable que un profesional, especialmente uno con tanta visibilidad, reproduzca este tipo de estereotipos", expresó en la red social (X).

"Declaraciones como esta no hacen más que reforzar la importancia de luchar contra el sexismo tanto dentro como fuera de la cancha. Las mujeres siguen ocupando estos espacios con talento y resiliencia, demostrando que el fútbol también es nuestro. ¡Ojalá Internacional y otras organizaciones deportivas adopten una postura firme!", cerró.

🟣POSTURA LAMENTÁVEL!

O técnico do Internacional, Ramón Díaz, fez um comentário extremamente machista após o jogo contra o Bahia. Em pleno 2025, é inaceitável que um profissional, ainda mais de tanta visibilidade, reproduza esse tipo de estereótipo.



Declarações como essa só… pic.twitter.com/j7sh1FTiYy — Fernanda Melchionna (@fernandapsol) November 9, 2025

La respuesta de Inter de Porto Alegre

Tras la controversia desatada, el club Inter de Porto Alegre salió a acalarar la situación en un comunicado, incluyendo las disculpas de Ramón Díaz.

El escrito del club expuso que el técnico "hizo una desafortunada comparación al comentar una jugada concreta del encuentro" y que "reconoce que se expresó de forma inapropiada y se disculpa por lo sucedido, haciendo hincapié en que el episodio sirve como lección y refuerza la importancia de la mejora continua.

"El Sport Club Internacional reafirma su compromiso de respetar y valorar a la mujer en todos los ámbitos del deporte y la sociedad. El lugar de la mujer está donde ella quiera estar", sumó el elenco colorado.