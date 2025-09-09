Síguenos:
Erling Haaland marcó cinco goles en la paliza de Noruega a Moldavia en Clasificatorias

Publicado: | Fuente: YouTube / ESPN
Noruega continúa soñando en volver a decir presente en un Mundial y este martes arrasó ante Moldavia con un 11-1 en el Estadio Ullevaal, por la sexta fecha del Grupo I en las Clasificatorias de la UEFA. Erling Haaland aportó cinco de los goles y Thelo Aasgaard otros cuatro, a los que se sumaron Martin Ødegaard y Felix Horn Myhre. El tanto del honor fue un autogol de Leo Østigård.

