Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago27.6°
Humedad21%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

España confirmó realización de la "Finalissima" frente a Argentina

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El presidente de la RFEF anunció que el partido se jugará en marzo próximo.

España confirmó realización de la
 UEFA.com / Conmebol.com (Archivo)
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ratificó la participación de su selección en la "Finalissima" ante Argentina, repitiendo el choque entre campeones continentales que debutó en 2022.

El mandamás del balompié española confirmó la celebración del compromiso durante una intervención en la Asamblea de la RFEF este lunes.

Louzán destacó que el fútbol de su país "vuelve a ser un equipo unido" y "esa unión e ilusión se volverán a ver en el mes de marzo en la llamada 'Finalissima'".

Sin embargo, aún resta conocer la fecha definitiva: "Hemos cerrado un acuerdo con UEFA y estamos a la espera de la confirmación oficial; ese torneo que une a las asociaciones de UEFA y CONMEBOL enfrenta a los campeones de Europa y América".

La calendarización del encuentro debiese ser entre el 23 y 31 de marzo, dentro de la fecha FIFA.

Cabe recordar que la Finalissima, oficialmente llamada Copa de Campeones Conmebol-UEFA, rescató el antiguo Campeonato Intercontinental de Selecciones de carácter amistoso que se jugó en 1985 y 1993.

La anterior "Finalissima" enfrentó a Argentina e Italia el 2022, con triunfo sudamericano por 3-0.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada