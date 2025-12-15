España confirmó realización de la "Finalissima" frente a Argentina

Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ratificó la participación de su selección en la "Finalissima" ante Argentina, repitiendo el choque entre campeones continentales que debutó en 2022.

El mandamás del balompié española confirmó la celebración del compromiso durante una intervención en la Asamblea de la RFEF este lunes.

Louzán destacó que el fútbol de su país "vuelve a ser un equipo unido" y "esa unión e ilusión se volverán a ver en el mes de marzo en la llamada 'Finalissima'".

Sin embargo, aún resta conocer la fecha definitiva: "Hemos cerrado un acuerdo con UEFA y estamos a la espera de la confirmación oficial; ese torneo que une a las asociaciones de UEFA y CONMEBOL enfrenta a los campeones de Europa y América".

La calendarización del encuentro debiese ser entre el 23 y 31 de marzo, dentro de la fecha FIFA.

Cabe recordar que la Finalissima, oficialmente llamada Copa de Campeones Conmebol-UEFA, rescató el antiguo Campeonato Intercontinental de Selecciones de carácter amistoso que se jugó en 1985 y 1993.

La anterior "Finalissima" enfrentó a Argentina e Italia el 2022, con triunfo sudamericano por 3-0.