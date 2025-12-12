Esteban González confesó que Zamorano lo convenció de firmar por Querétaro

Esteban González dirigió este viernes su primera práctica como flamante director técnico de Querétaro FC, cuadro al que llegó tras hacer historia con Coquimbo Unido al consagrarse campeón de la Liga de Primera.

En su arribo a México, el estratego nacional conversó brevemente con Edgar Álvarez del podcast "Los Hijos de La Corregidora", partidario de los Gallos Blancos, quien le consultó sobre sus motivos para firmar por el elenco azteca.

En ese sentido, el "Chino" apuntó a las grandes carreras que realizaron varios ex futbolistas chilenos en el país norteamericanos, nombrando entre todos ellos al histórico ex capitán y otrora goleador de la Selección, Iván Zamorano, quien fue clave en su decisión.

"La verdad es que Iván me dijo que no lo dudara, que viniera porque Querétaro era una tremenda ciudad. También que era un equipo que me iba a hacer muy bien por la forma de dirigir. Venimos con mucha esperanza y esperamos que salga todo bien", confesó el DT.