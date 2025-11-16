Euskadi desplegó muestras de apoyo a Palestina en su amistoso en San Mamés
Los vascos celebraron un partido que simbolizó un llamado "por la paz en Gaza y el reconocimiento del Estado Palestino".
El Estadio San Mamés se llenó de mensajes en apoyo a Palestina en el amistoso que el conjunto árabe disputó ante Euskadi durante la jornada sabatina.
Más allá de la victoria vasca por 3-0, el encuentro arrancó con mosaicos gigantes de ambas banderas en las gradas al momento del ingreso de los equipos. También se proyectaron las banderas en la parte exterior del estadio.
💚❤️🤍 Euskal Herriak, ofizialtasuna.— Athletic Club (@AthleticClub) November 15, 2025
🇵🇸 #StopGenocide in Palestine. #MadeInEuskalHerria pic.twitter.com/HWh1X9Ogrm
Además de múltiples bufandas palestinas en las tribunas, el seleccionado de Palestina además hizo su foto oficial con un lienzo que versaba "Stop genocide" (Paren el genocidio).
"Stop Genocidio" en el partido entre la selección palestina y una vasca.— Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) November 15, 2025
Ahí están los que celebraban los asesinatos de bebés, embarazadas y ancianos por ETA y los que no condenaron los asesinatos de embarazadas, bebés y ancianos por Hamas el 7-O.
Asco.pic.twitter.com/pbtkTiSeQy
Athletic Club, dueño del mítico San Mamés, destacó la celebración del partido, que significó "un claro llamamiento por la oficialidad y el reconocimiento del combinado de Euskal Herria, por un lado, y por la paz en Gaza y el reconocimiento del Estado Palestino, por otro".
❤️ San Mamés vibró ayer con un emotivo partido entre la @EFF_FVF y @Palestine_fa— Athletic Club (@AthleticClub) November 16, 2025
5⃣1⃣.3⃣9⃣6⃣ espectadores presenciaron el encuentro internacional para hacer un llamamiento por la oficialidad y el reconocimiento de la Euskal Selekzioa, por un lado, y por la paz en Gaza y el… pic.twitter.com/JSWQkdk8Z0