Euskadi desplegó muestras de apoyo a Palestina en su amistoso en San Mamés

El Estadio San Mamés se llenó de mensajes en apoyo a Palestina en el amistoso que el conjunto árabe disputó ante Euskadi durante la jornada sabatina.

Más allá de la victoria vasca por 3-0, el encuentro arrancó con mosaicos gigantes de ambas banderas en las gradas al momento del ingreso de los equipos. También se proyectaron las banderas en la parte exterior del estadio.

Además de múltiples bufandas palestinas en las tribunas, el seleccionado de Palestina además hizo su foto oficial con un lienzo que versaba "Stop genocide" (Paren el genocidio).

"Stop Genocidio" en el partido entre la selección palestina y una vasca.



Ahí están los que celebraban los asesinatos de bebés, embarazadas y ancianos por ETA y los que no condenaron los asesinatos de embarazadas, bebés y ancianos por Hamas el 7-O.



Asco.pic.twitter.com/pbtkTiSeQy — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) November 15, 2025

Athletic Club, dueño del mítico San Mamés, destacó la celebración del partido, que significó "un claro llamamiento por la oficialidad y el reconocimiento del combinado de Euskal Herria, por un lado, y por la paz en Gaza y el reconocimiento del Estado Palestino, por otro".