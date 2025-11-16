Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Euskadi desplegó muestras de apoyo a Palestina en su amistoso en San Mamés

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los vascos celebraron un partido que simbolizó un llamado "por la paz en Gaza y el reconocimiento del Estado Palestino".

El Estadio San Mamés se llenó de mensajes en apoyo a Palestina en el amistoso que el conjunto árabe disputó ante Euskadi durante la jornada sabatina.

Más allá de la victoria vasca por 3-0, el encuentro arrancó con mosaicos gigantes de ambas banderas en las gradas al momento del ingreso de los equipos. También se proyectaron las banderas en la parte exterior del estadio.

Además de múltiples bufandas palestinas en las tribunas, el seleccionado de Palestina además hizo su foto oficial con un lienzo que versaba "Stop genocide" (Paren el genocidio).

Athletic Club, dueño del mítico San Mamés, destacó la celebración del partido, que significó "un claro llamamiento por la oficialidad y el reconocimiento del combinado de Euskal Herria, por un lado, y por la paz en Gaza y el reconocimiento del Estado Palestino, por otro".

