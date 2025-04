Exseleccionado croata Nikola Pokrivac murió a los 39 años en accidente de tránsito

El exfutbolista Nikola Pokrivac, otrora seleccionado de Croacia, murió inesperadamente a los 39 años de edad, en un grave accidente de tránsito.

Según fuentes policiales, Pokrivac y otra persona murieron en la noche del viernes, en un choque que involucró a cuatro autos cerca de Karlovac, a unos 50 kilómetros al sur de Zagreb. Además, otras tres personas resultaron heridas.

La Policía abrió una investigación para esclarecer las causas del siniestro, según lo informado por el portal deportivo croata Sportske Novosti.

Tras comenzar su carrera futbolística en Varteks en 2004, Pokrivac jugó en diversos equipos, entre ellos Dinamo de Zagreb, AS Mónaco, Red Bull Salzburgo y Rijeka.

El exmediocampista participó en 15 partidos de la selección nacional croata, siendo parte del equipo que llegó a cuartos de final de la Eurocopa 2008.

"Nikola seguirá siendo para siempre parte de la familia Dinamo: como un talentoso mediocampista, un luchador en el campo y un hombre con un gran corazón. Jugó 69 veces con los Azules y participó en cuatro títulos de campeonato y tres Copas de Campeones" escribió el equipo de Zagreb por la red social X.

Red Bull Salzburgo también expresó su tristeza y condolencias a los familiares del fallecido: "Nuestros pensamientos están con su familia y amigos. Descansa en paz, Nikola".

