Federación de Turquía denunció a más de 150 árbitros por realizar apuestas

El presidente de la Federación Turca de Fútbol (TFF), Ibrahim Haciosmanoglu, anunció una masiva investigación a más de 150 árbitros por realizar apuestas.

En conferencia de prensa, el dirigente denunció que de los 571 árbitros que trabajan en las ligas profesionales de Turquía, 371 tienen cuentas de apuestas y 152 están apostando activamente.

"Sabemos que el fútbol turco necesita un cambio. Pronto serán remitidos al Comité Disciplinario y recibirán las sanciones correspondientes según nuestros reglamentos", dijo Haciosmanoglu.

Según el Artículo 57 del Reglamento Disciplinario de la TFF, estos árbitros podrían enfrentar suspensiones de partidos o prohibiciones de arbitrar que van de tres meses a un año.

De acuerdo al desglose hecho por la federación, se trata de siete árbitros centrales y 15 asistentes de categoría superior, y 36 silbantes y 94 asistentes de otras divisiones profesionales.

Además, se detalló que 10 jueces apostaron en más de 10.000 partidos, un solo árbitro apostó 18.227 veces, 42 silbantes lo hicieron en más 1.000 partidos y que la mayoría de apuestas se realizaron en duelos de ligas extranjeras.

En Turquía, los clubes de fútbol suelen presentar quejas sobre las decisiones arbitrales y ocasionalmente surgen debates sobre la designación de árbitros extranjeros para encuentros nacionales.

En febrero pasado, el esloveno Slavko Vincic dirigió el derbi entre Galatasaray y Fenerbahce, siendo el primer referí extranjero en 55 años que dirigía un partido de esa envergadura en Turquía.