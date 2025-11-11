Figura de la selección camerunesa fue descubierta siendo infiel y su pareja publicó el video

La influencer y bloguera rusa Nikki Seey expuso públicamente la ruptura de su relación con el futbolista Moumi Ngamaleu, mediocampista de Dinamo de Moscú y figura de la selección de Camerún, tras hacer públicos episodios de infidelidad y violencia vividos en su domicilio de Moscú la noche del pasado 9 de noviembre.

Según reportó el medio ruso People Talk, Seey relató que "al regresar a casa, encontré numerosos mensajes íntimos con otras chicas en el teléfono de Ngamaleu y los publiqué inmediatamente en mi canal de Telegram".

Este hecho desencadenó una serie de reacciones agresivas por parte del deportista, quien la desalojó del apartamento.

Al día siguiente de ese episodio, Ngamaleu fue descubierto por su pareja teniendo una aventura con otra mujer en el apartamento que compartían en Moscú.

El incidente habría ocurrido un día después del cumpleaños del futbolista. Según el relato, la modelo y cantante Nikki Seey sospechaba desde hacía días acerca del comportamiento del jugador y decidió acudir por sorpresa a la vivienda.