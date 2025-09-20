"Ganen o plomo": Jugadores de Olimpia sufrieron amenazas en su casas

Desconocidos pintaron el mensaje amenazante "ganen o plomo" en la fachada de la casa del delantero de Olimpia Derlis González tras el empate 1-1 con Sportivo Trinidense, por la decimotercera jornada del torneo Clausura paraguayo.

El padre del jugador, Pablo González, dijo este sábado a la emisora paraguaya Monumental que, según las cámaras de seguridad de la residencia, la amenaza se pintó en la madrugada del pasado viernes 19 de septiembre por dos personas que llegaron en una motocicleta.

Karimi Chávez, esposa de Derlis González, compartió la fotografía de la violenta consigna escrita en su hogar.

"Esto ya cruza límites. Nosotros en casa no tenemos la culpa de las cosas que pasan en cancha. Los jugadores tratan de hacer lo posible para ganar siempre. Hay hinchas que mueren por su club, pero nada justifica que hagan esto", manifestó Chávez en Instagram.

La prensa local informó de que la casa del capitán de Olimpia, Richard Ortiz, también fue pintada con mensajes para exigirle que deje el equipo y tildarlo de "mercenario".

Olimpia ocupa el décimo puesto entre 12 equipos del torneo Clausura, con 13 puntos en igual número de partidos y está a 12 del líder Guaraní, gracias a una pobre campaña con tres victorias, cuatro empates y seis derrotas.

Olimpia contrató el 27 de agosto pasado al entrenador Ever Almeida, el cuarto del año para intentar enderezar el rumbo: Antes de Almeida, dirigieron el equipo los argentinos Ramón Díaz, Fabián Bustos y Martín Palermo.