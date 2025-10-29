Grupo Pachuca enfrenta órdenes de aprehensión contra su presidente y representante legal

Grupo Pachuca, consorcio controlador del club chileno Everton, enfrenta una compleja situación judicial en México. La compañía confirmó la existencia de una orden de aprehensión contra su presidente, Jesús Martínez Patiño, y su representante legal, Gerardo Cabrera, por el presunto delito de "desobediencia de particulares".

El conglomerado mexicano calificó las medidas como "desproporcionadas" y producto de un acto de "intimidación".

Según un comunicado, la orden judicial se emitió después de que los directivos no asistieron a una audiencia, decisión que tomaron para interponer previamente un recurso de amparo que protegiera su libertad y garantizara el debido proceso.

El conflicto legal se origina por una disputa comercial con Grupo Lauman, propietario de la cadena Fox Sports México. La controversia gira en torno a los derechos de transmisión de los clubes León y Pachuca, ambos propiedad de Grupo Pachuca. La firma alega que su contrato con la cadena de televisión finalizó en mayo de 2024, por lo que firmó un nuevo acuerdo con otra empresa.

La situación genera preocupación en Chile, dado que Grupo Pachuca es el propietario de Everton de Viña del Mar. El club "ruletero" atraviesa un momento deportivo delicado, luchando por mantener la categoría en la Primera División del fútbol chileno, por lo que la estabilidad de su grupo controlador es un tema de alta relevancia.

Finalmente, el corporativo manifestó su confianza en que el Poder Judicial mexicano rectificará el proceso. Grupo Pachuca espera que se restablezca la legalidad para resolver el conflicto que mantiene con Grupo Lauman, en una disputa que escaló desde lo comercial a lo penal.