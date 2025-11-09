Guardiola celebró sus 1.000 partidos como DT en goleada de Manchester City a Liverpool
En el triunfo por 3-0 de Manchester City sobre Liverpool en la Premier League, el director técnico Pep Guardiola llegó a los 1.000 partidos en su carrera como estratega. En su recorrido, el español dirigió a Barcelona, Bayern Munich y Manchester City, acumulando 39 trofeos.
