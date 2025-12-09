Guardiola descolocó a todos con curiosa frase: "Que Xabi Alonso mee con la suya..."

Josep Guardiola, técnico de Manchester City, anticipó el cruce que tendrá ante Real Madrid en la sexta fecha de la UEFA Champions League y dedicó una curiosa reflexión al proceso de Xabi Alonso, con quien compartió en Bayern Munich.

"Me preguntan por el futuro de Xabi y yo solo le deseo lo mejor por la estima que le tengo, pero es una respuesta que desconozco. La verdad la saben, yo estoy muy lejos", dijo para desligarse del tema.

Seguido a ello, el técnico español bromeó con la curiosa frase para aconsejar que su colega no caiga ante las presiones: "Que mee con la suya y, como no meará colonia, le irá bien. Ya verás. Ya les di el titular".

"No estoy dentro, no sé si los jugadores están con él o no. La jerarquía al final es poder. Si los directivos quieren dárselo al entrenador, lo tendrá y si quieren dárselo a los jugadores, lo tendrá ellos", cerró.