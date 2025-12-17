Guede tendrá debut de lujo: Alianza Lima jugará contra el Inter Miami de Lionel Messi

El fútbol peruano se prepara para un evento de talla mundial. Alianza Lima confirmó este miércoles que el próximo 24 de enero disputará un partido amistoso contra Inter Miami, liderado por el astro argentino Lionel Messi. El encuentro se llevará a cabo en el estadio del distrito limeño de La Victoria.

"¡Una noche histórica!", proclamó la institución blanquiazul a través de sus redes sociales. El compromiso servirá como la "mejor noche de presentación" del plantel "íntimo" de cara a la temporada 2026, donde afrontarán la Liga 1 y la fase previa de la Copa Libertadores. La gráfica promocional destacó el enfrentamiento entre el capitán local, Paolo Guerrero, y la leyenda del fútbol mundial.

El debut de Pablo Guede y el regreso de Miami

Este será el segundo año consecutivo que Inter Miami visita la capital peruana. En enero pasado, el cuadro estadounidense se midió ante Universitario de Deportes -clásico rival de Alianza- en un duelo que terminó empatado sin goles y que los norteamericanos ganaron posteriormente en definición a penales.

El partido también tendrá un atractivo especial en los bancos. Alianza Lima acaba de presentar a Pablo Guede como su nuevo director técnico. El argentino, quien reemplazó a Néstor Gorosito, tendrá una prueba de fuego inmediata con el objetivo de preparar al equipo para ganar el título nacional en 2026, año en que el club celebrará su aniversario número 125.