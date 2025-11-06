Hermano del presidente Bukele presentó candidatura a la Federación de Fútbol

El presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), Yamil Bukele, inscribió este miércoles su candidatura a las elecciones de la junta directiva de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut).

Yamil Bukele, quien es hermano del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anticipó que de ser elegido mantendrá al frente de la selección absoluta al colombiano Hernán Darío Gómez.

"Este servidor le va a dar la continuidad a Hernán Darío Gómez y su equipo. Por supuesto que vamos a ir viendo la evolución que va teniendo la selección", declaró el dirigente deportivo.

El contrato del entrenador colombiano concluye el 31 de diciembre próximo.

"Hay que darle chance (oportunidad) de que trabaje, hay que ganar para poder continuar, pero de primera mano, sí digo de que él (Gómez) va a continuar", expresó.

El Comité de Regularización enviado por la FIFA a El Salvador convocó el 20 de octubre a las elecciones de las nuevas autoridades para el período 2025-2029.